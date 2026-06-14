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Pluszeichen in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus

15.06.26 09:28 Uhr
Pluszeichen in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus | finanzen.net

Der STOXX 50 setzt seinen Aufwärtstrend auch am Montagmorgen fort und verbucht erneut Gewinne.

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Am Montag bewegt sich der STOXX 50 um 09:09 Uhr via STOXX 1,13 Prozent fester bei 5.347,81 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,519 Prozent auf 5.315,37 Punkte an der Kurstafel, nach 5.287,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.351,84 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.315,37 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 15.05.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5.047,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4.976,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4.523,76 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,88 Prozent nach oben. 5.351,84 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Rolls-Royce (+ 4,31 Prozent auf 13,64 GBP), SAP SE (+ 3,07 Prozent auf 144,56 EUR), Airbus SE (+ 2,92 Prozent auf 184,50 EUR), Richemont (+ 2,88 Prozent auf 184,05 CHF) und UniCredit (+ 2,80 Prozent auf 75,00 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen BP (-3,62 Prozent auf 5,15 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-3,43 Prozent auf 31,10 GBP), Rheinmetall (-1,81 Prozent auf 1.183,80 EUR), BAT (-0,41 Prozent auf 46,12 GBP) und Roche (-0,21 Prozent auf 329,30 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Rolls-Royce-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 2.381.978 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 628,077 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,03 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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