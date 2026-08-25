Pluszeichen in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen

STOXX 50-Performance im Blick

26.08.26 17:57 Uhr

Zum Handelsende legten Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich ging der STOXX 50 den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 5.497,49 Punkten aus dem Mittwochshandel. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,057 Prozent auf 5.499,73 Punkte an der Kurstafel, nach 5.496,59 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5.514,41 Punkte, das Tagestief hingegen 5.489,99 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,274 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 5.429,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, notierte der STOXX 50 bei 5.216,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, notierte der STOXX 50 bei 4.562,45 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,90 Prozent zu. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 2,56 Prozent auf 86,07 EUR), BAT (+ 2,54 Prozent auf 42,38 GBP), Richemont (+ 2,11 Prozent auf 191,00 CHF), Rheinmetall (+ 1,84 Prozent auf 1.138,80 EUR) und UBS (+ 1,57 Prozent auf 43,90 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen SAP SE (-2,93 Prozent auf 180,02 EUR), AstraZeneca (-1,94 Prozent auf 122,34 GBP), Roche (-1,47 Prozent auf 368,30 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-1,25 Prozent auf 86,88 GBP) und RELX (-1,22 Prozent auf 25,86 GBP) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 45.699.115 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 574,196 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,98 zu Buche schlagen. Mit 6,45 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net