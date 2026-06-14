Pluszeichen in Europa: STOXX 50 steigt

STOXX 50-Entwicklung

Der STOXX 50 macht am Montagmittag Gewinne.

Der STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,58 Prozent auf 5.318,37 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,519 Prozent auf 5.315,37 Punkte an der Kurstafel, nach 5.287,92 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5.311,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5.351,84 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 15.05.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5.047,28 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 4.976,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4.523,76 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7,29 Prozent zu Buche. Bei 5.351,84 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rolls-Royce (+ 4,52 Prozent auf 13,67 GBP), Airbus SE (+ 3,64 Prozent auf 185,78 EUR), SAP SE (+ 2,94 Prozent auf 144,38 EUR), Siemens (+ 2,63 Prozent auf 271,45 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,13 Prozent auf 83,36 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Shell (ex Royal Dutch Shell) (-4,39 Prozent auf 30,79 GBP), BP (-3,44 Prozent auf 5,16 GBP), Rheinmetall (-2,32 Prozent auf 1.177,60 EUR), Deutsche Telekom (-1,55 Prozent auf 27,88 EUR) und Roche (-1,09 Prozent auf 326,40 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 9.972.383 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 628,077 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die TotalEnergies-Aktie präsentiert mit 8,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net