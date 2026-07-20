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STOXX 50-Marktbericht

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start mit Zuschlägen

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start mit Zuschlägen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den STOXX 50 auch heute aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
86.10 EUR 2.66 EUR 3.19 %
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ASML NV
1,558.40 EUR 25.20 EUR 1.64 %
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BAT PLC (British American Tobacco)
54.44 EUR -0.68 EUR -1.23 %
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BP plc (British Petrol)
6.14 EUR 0.00 EUR 0.02 %
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GSK PLC Registered Shs
21.84 EUR -0.15 EUR -0.68 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.37 EUR 0.05 EUR 0.78 %
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London Stock Exchange (LSE)
103.30 EUR -2.10 EUR -1.99 %
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Novartis AG
135.50 EUR 4.22 EUR 3.21 %
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Prosus N.V.
39.63 EUR -0.10 EUR -0.24 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
29.18 EUR -0.32 EUR -1.08 %
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Rheinmetall AG
1,006.40 EUR 17.90 EUR 1.81 %
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Rio Tinto plc
78.73 EUR 0.73 EUR 0.94 %
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Rolls-Royce Plc
16.27 EUR 0.26 EUR 1.64 %
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Unilever PLC
54.00 EUR -0.46 EUR -0.84 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,386.64 EUR 16.64 EUR 0.31 %
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Um 09:10 Uhr steigt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,25 Prozent auf 5.383,43 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,033 Prozent auf 5.371,77 Punkte an der Kurstafel, nach 5.370,00 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.371,77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 5.394,06 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Wert von 5.325,79 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 21.04.2026, den Stand von 5.074,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4.484,93 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,60 Prozent. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.489,89 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,36 Prozent auf 80,36 CHF), Rheinmetall (+ 1,18 Prozent auf 1.002,00 EUR), Rio Tinto (+ 1,09 Prozent auf 67,00 GBP), Novartis (+ 1,06 Prozent auf 124,40 CHF) und Rolls-Royce (+ 0,78 Prozent auf 13,69 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil GSK (-1,35 Prozent auf 18,57 GBP), RELX (-1,31 Prozent auf 24,85 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,27 Prozent auf 87,32 GBP), BAT (-1,24 Prozent auf 46,02 GBP) und Unilever (-1,03 Prozent auf 45,91 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 758.131 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 592,387 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Die BP-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,90 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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10.07.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08.07.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.26 Rheinmetall Buy UBS AG
03.07.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG