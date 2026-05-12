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XETRA-Handel im Blick

Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen DAX am Freitagmittag steigen

22.05.26 12:25 Uhr
Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen DAX am Freitagmittag steigen | finanzen.net

Derzeit wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

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Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,75 Prozent höher bei 24.790,88 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,050 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,657 Prozent fester bei 24.768,49 Punkten in den Handel, nach 24.606,77 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 24.822,27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.676,27 Punkten lag.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 4,02 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 22.04.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24.194,90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25.260,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, wies der DAX einen Wert von 23.999,17 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,03 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 25.507,79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 4,71 Prozent auf 71,20 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,76 Prozent auf 49,71 EUR), Zalando (+ 2,95 Prozent auf 21,26 EUR), Symrise (+ 2,65 Prozent auf 79,68 EUR) und adidas (+ 2,50 Prozent auf 153,75 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Vonovia SE (-4,62 Prozent auf 21,26 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-4,51 Prozent auf 37,02 EUR), Scout24 (-2,28 Prozent auf 68,60 EUR), Fresenius SE (-2,10 Prozent auf 39,07 EUR) und Brenntag SE (-1,07 Prozent auf 57,30 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.581.233 Aktien gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 201,314 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,41 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,66 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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