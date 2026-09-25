DAX 25.409 +0,6%ESt50 6.303 +0,5%MSCI World 4.929 -0,2%Top 10 Crypto 11,23 -0,6%Nas 27.069 +0,5%Bitcoin 73.863 -0,4%Euro 1,1393 +0,1%Öl 104,5 -2,0%Gold 4.286 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Bewegung

Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX letztendlich steigen

Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX letztendlich steigen

Der LUS-DAX notierte am Freitag im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
147.55 EUR 5.25 EUR 3.69 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Airbus SE
191.58 EUR -3.42 EUR -1.75 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
BASF
50.46 EUR -1.75 EUR -3.35 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
BMW AG
55.96 EUR -0.96 EUR -1.69 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
42.15 EUR 0.95 EUR 2.31 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Daimler Truck
42.50 EUR 0.50 EUR 1.19 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
32.03 EUR 0.72 EUR 2.32 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
27.11 EUR 0.09 EUR 0.33 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Henkel KGaA Vz.
73.78 EUR -0.40 EUR -0.54 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.45 EUR 0.04 EUR 0.10 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
985.20 EUR -9.40 EUR -0.95 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
185.20 EUR 1.66 EUR 0.90 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Scout24
67.90 EUR -0.85 EUR -1.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siemens Healthineers AG
37.62 EUR 0.37 EUR 0.99 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
71.96 EUR 0.72 EUR 1.01 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
25,547.00 EUR 191.00 EUR 0.75 %
News | Analysen

Am Freitag notierte der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 0,30 Prozent stärker bei 25.431,00 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25.348,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25.531,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 25.08.2026, einen Wert von 26.279,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, lag der LUS-DAX bei 24.973,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, lag der LUS-DAX bei 23.576,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 3,52 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.861,50 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit adidas (+ 2,99 Prozent auf 146,50 EUR), Commerzbank (+ 2,73 Prozent auf 42,19 EUR), Deutsche Bank (+ 2,68 Prozent auf 31,76 EUR), Daimler Truck (+ 1,62 Prozent auf 42,54 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,56 Prozent auf 37,79 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil BASF (-3,59 Prozent auf 50,42 EUR), Scout24 (-1,68 Prozent auf 67,35 EUR), BMW (-1,31 Prozent auf 55,72 EUR), Airbus SE (-0,95 Prozent auf 192,54 EUR) und Rheinmetall (-0,77 Prozent auf 982,40 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6.901.488 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 215,212 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Aktuelle Rheinmetall Aktie News

Werbung

Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11:41 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.