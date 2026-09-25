Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX letztendlich steigen

Index-Bewegung

25.09.26 17:57 Uhr

Der LUS-DAX notierte am Freitag im Plus.

Am Freitag notierte der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 0,30 Prozent stärker bei 25.431,00 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25.348,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25.531,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 25.08.2026, einen Wert von 26.279,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, lag der LUS-DAX bei 24.973,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, lag der LUS-DAX bei 23.576,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 3,52 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.861,50 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit adidas (+ 2,99 Prozent auf 146,50 EUR), Commerzbank (+ 2,73 Prozent auf 42,19 EUR), Deutsche Bank (+ 2,68 Prozent auf 31,76 EUR), Daimler Truck (+ 1,62 Prozent auf 42,54 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,56 Prozent auf 37,79 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil BASF (-3,59 Prozent auf 50,42 EUR), Scout24 (-1,68 Prozent auf 67,35 EUR), BMW (-1,31 Prozent auf 55,72 EUR), Airbus SE (-0,95 Prozent auf 192,54 EUR) und Rheinmetall (-0,77 Prozent auf 982,40 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6.901.488 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 215,212 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net