Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen SDAX am Dienstagmittag steigen

Index-Performance

Für den SDAX geht es aktuell aufwärts.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 2,21 Prozent höher bei 17.651,58 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 87,836 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,534 Prozent fester bei 17.362,32 Punkten, nach 17.270,11 Punkten am Vortag.

Bei 17.362,32 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 17.651,58 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Stand von 16.784,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, wies der SDAX 18.080,58 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14.874,42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,70 Prozent. Bei 18.480,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 15.733,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Heidelberger Druckmaschinen (+ 18,26 Prozent auf 1,63 EUR), EVOTEC SE (+ 9,57 Prozent auf 5,15 EUR), Südzucker (+ 6,32 Prozent auf 12,78 EUR), Eckert Ziegler (+ 6,03 Prozent auf 15,82 EUR) und BVB (Borussia Dortmund) (+ 5,94 Prozent auf 3,30 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Elmos Semiconductor (-4,76 Prozent auf 164,00 EUR), Klöckner (-0,65 Prozent auf 12,26 EUR), STO SE (-0,54 Prozent auf 111,00 EUR), Dermapharm (-0,33 Prozent auf 44,85 EUR) und Adtran Networks SE (+ 0,00 Prozent auf 22,90 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.631.413 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,272 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,74 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net