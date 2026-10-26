Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX am Montagmittag steigen

Index-Performance im Blick

26.10.26 12:25 Uhr

Heutiger Marktbericht zum LUS-DAX.

Der LUS-DAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:23 Uhr 0,91 Prozent auf 25.387,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 25.187,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.447,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 25.547,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25.068,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Stand von 24.204,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 3,34 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Bayer (+ 2,82 Prozent auf 45,22 EUR), Siemens Energy (+ 2,60 Prozent auf 121,76 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,18 Prozent auf 41,63 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,06 Prozent auf 58,46 EUR) und Zalando (+ 1,98 Prozent auf 27,35 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Deutsche Telekom (-1,03 Prozent auf 25,09 EUR), BASF (-1,01 Prozent auf 51,92 EUR), Beiersdorf (-1,00 Prozent auf 83,28 EUR), Deutsche Börse (-0,41 Prozent auf 312,80 EUR) und EON SE (-0,30 Prozent auf 18,50 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1.775.066 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 242,056 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net