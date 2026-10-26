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Index-Performance im Blick

Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX am Montagmittag steigen

Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX am Montagmittag steigen

Heutiger Marktbericht zum LUS-DAX.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
51.96 EUR -0.21 EUR -0.40 %
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Bayer
45.31 EUR 1.36 EUR 3.09 %
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Beiersdorf AG
83.64 EUR -0.98 EUR -1.16 %
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Deutsche Börse AG
311.50 EUR -1.30 EUR -0.42 %
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Deutsche Telekom AG
25.11 EUR -0.13 EUR -0.52 %
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DHL Group (ex Deutsche Post)
58.50 EUR 1.88 EUR 3.32 %
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E.ON SE
18.44 EUR -0.09 EUR -0.49 %
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Henkel KGaA Vz.
78.54 EUR -0.22 EUR -0.28 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.64 EUR 0.79 EUR 1.93 %
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SAP SE
214.25 EUR 1.90 EUR 0.89 %
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Siemens Energy AG
123.52 EUR 5.52 EUR 4.68 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.20 EUR 0.10 EUR 0.14 %
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Vonovia SE
16.65 EUR 0.05 EUR 0.30 %
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Zalando
27.16 EUR 0.44 EUR 1.65 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,427.00 EUR 268.00 EUR 1.07 %
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Der LUS-DAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:23 Uhr 0,91 Prozent auf 25.387,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 25.187,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.447,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 25.547,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25.068,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Stand von 24.204,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 3,34 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Bayer (+ 2,82 Prozent auf 45,22 EUR), Siemens Energy (+ 2,60 Prozent auf 121,76 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,18 Prozent auf 41,63 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,06 Prozent auf 58,46 EUR) und Zalando (+ 1,98 Prozent auf 27,35 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Deutsche Telekom (-1,03 Prozent auf 25,09 EUR), BASF (-1,01 Prozent auf 51,92 EUR), Beiersdorf (-1,00 Prozent auf 83,28 EUR), Deutsche Börse (-0,41 Prozent auf 312,80 EUR) und EON SE (-0,30 Prozent auf 18,50 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1.775.066 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 242,056 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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