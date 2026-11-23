DAX-Performance im Fokus

Aktuell geht es für den DAX erneut nach oben.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,30 Prozent höher bei 24.876,48 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,057 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 0,421 Prozent höher bei 24.907,19 Punkten, nach 24.802,78 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24.942,23 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.876,06 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 23.10.2026, lag der DAX noch bei 25.181,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 26.136,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23.091,87 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,37 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 27.001,67 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Infineon (+ 2,63 Prozent auf 46,64 EUR), Siemens Energy (+ 2,23 Prozent auf 120,96 EUR), Rheinmetall (+ 1,87 Prozent auf 706,40 EUR), Airbus SE (+ 1,35 Prozent auf 192,56 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,20 Prozent auf 38,05 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Deutsche Börse (-1,56 Prozent auf 310,20 EUR), SAP SE (-1,20 Prozent auf 181,48 EUR), BMW (-0,94 Prozent auf 52,96 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,83 Prozent auf 62,10 EUR) und Brenntag SE (-0,68 Prozent auf 55,48 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 479.759 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 207,374 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net