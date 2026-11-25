DAX aktuell

Am Mittwoch agieren die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,18 Prozent stärker bei 25.061,90 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,098 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,264 Prozent stärker bei 25.083,98 Punkten in den Handel, nach 25.017,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24.956,96 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.151,42 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,621 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bewegte sich der DAX bei 25.181,65 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 25.08.2026, einen Stand von 26.266,14 Punkten auf. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 25.11.2025, den Wert von 23.464,63 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 2,13 Prozent zu. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.001,67 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 6,64 Prozent auf 66,50 EUR), BMW (+ 5,26 Prozent auf 56,06 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,52 Prozent auf 182,15 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,52 Prozent auf 38,68 EUR) und Vonovia SE (+ 3,31 Prozent auf 17,63 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Bayer (-3,65 Prozent auf 50,14 EUR), Infineon (-2,70 Prozent auf 42,56 EUR), RWE (-1,51 Prozent auf 56,10 EUR), Siemens Energy (-1,48 Prozent auf 116,14 EUR) und Scout24 (-1,44 Prozent auf 81,85 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1.594.254 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 210,377 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Im DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net