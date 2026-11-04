Pluszeichen in Frankfurt: DAX klettert am Mittag

DAX-Performance

04.11.26 12:25 Uhr

Der DAX befindet sich am Mittag im Aufwärtstrend.

Der DAX legt im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 1,47 Prozent auf 26.244,74 Punkte zu. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,155 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,094 Prozent stärker bei 25.888,93 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25.864,62 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25.876,82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26.252,29 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1,71 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der DAX einen Wert von 25.231,20 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, wies der DAX einen Stand von 26.202,35 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, notierte der DAX bei 23.949,11 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,95 Prozent. 26.618,74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Heidelberg Materials (+ 8,62 Prozent auf 170,05 EUR), Continental (+ 5,80 Prozent auf 70,82 EUR), Deutsche Bank (+ 5,76 Prozent auf 32,22 EUR), Commerzbank (+ 5,32 Prozent auf 40,01 EUR) und Scout24 (+ 4,44 Prozent auf 89,35 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-1,67 Prozent auf 988,00 EUR), HOCHTIEF (-1,31 Prozent auf 377,60 EUR), Deutsche Börse (-1,11 Prozent auf 311,10 EUR), Siemens Energy (-0,88 Prozent auf 128,64 EUR) und Daimler Truck (-0,86 Prozent auf 40,15 EUR) unter Druck.

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.606.614 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 237,653 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,63 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net