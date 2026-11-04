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DAX-Performance

Pluszeichen in Frankfurt: DAX klettert am Mittag

Pluszeichen in Frankfurt: DAX klettert am Mittag

Der DAX befindet sich am Mittag im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
172.20 EUR 5.15 EUR 3.08 %
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Commerzbank
40.08 EUR 2.23 EUR 5.89 %
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Continental AG
68.22 EUR 1.72 EUR 2.59 %
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Daimler Truck
40.14 EUR -0.28 EUR -0.69 %
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Deutsche Bank AG
32.30 EUR 1.94 EUR 6.39 %
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Deutsche Börse AG
311.90 EUR -1.60 EUR -0.51 %
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Heidelberg Materials
170.50 EUR 14.20 EUR 9.09 %
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HOCHTIEF AG
374.00 EUR -9.60 EUR -2.50 %
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Rheinmetall AG
985.00 EUR -19.80 EUR -1.97 %
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SAP SE
210.25 EUR 4.35 EUR 2.11 %
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Scout24
89.70 EUR 4.70 EUR 5.53 %
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Siemens Energy AG
126.46 EUR -3.28 EUR -2.53 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.90 EUR 1.14 EUR 1.66 %
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Vonovia SE
16.95 EUR 0.64 EUR 3.96 %
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Indizes
DAX 40
26,256.37 EUR 391.75 EUR 1.51 %
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Der DAX legt im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 1,47 Prozent auf 26.244,74 Punkte zu. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,155 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,094 Prozent stärker bei 25.888,93 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25.864,62 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25.876,82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26.252,29 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1,71 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der DAX einen Wert von 25.231,20 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, wies der DAX einen Stand von 26.202,35 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, notierte der DAX bei 23.949,11 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,95 Prozent. 26.618,74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Heidelberg Materials (+ 8,62 Prozent auf 170,05 EUR), Continental (+ 5,80 Prozent auf 70,82 EUR), Deutsche Bank (+ 5,76 Prozent auf 32,22 EUR), Commerzbank (+ 5,32 Prozent auf 40,01 EUR) und Scout24 (+ 4,44 Prozent auf 89,35 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-1,67 Prozent auf 988,00 EUR), HOCHTIEF (-1,31 Prozent auf 377,60 EUR), Deutsche Börse (-1,11 Prozent auf 311,10 EUR), Siemens Energy (-0,88 Prozent auf 128,64 EUR) und Daimler Truck (-0,86 Prozent auf 40,15 EUR) unter Druck.

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.606.614 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 237,653 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,63 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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