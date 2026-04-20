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XETRA-Handel im Fokus

Pluszeichen in Frankfurt: DAX mittags in Grün

21.04.26 12:25 Uhr
Pluszeichen in Frankfurt: DAX mittags in Grün | finanzen.net

Aktuell zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

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Um 12:08 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 0,67 Prozent aufwärts auf 24.582,41 Punkte. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,092 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,370 Prozent höher bei 24.508,20 Punkten, nach 24.417,80 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24.606,84 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24.498,84 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, lag der DAX-Kurs bei 22.380,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.01.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24.560,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bei 21.205,86 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,176 Prozent. 25.507,79 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell RWE (+ 2,37 Prozent auf 58,72 EUR), Merck (+ 1,91 Prozent auf 119,80 EUR), Allianz (+ 1,82 Prozent auf 396,40 EUR), Scout24 (+ 1,69 Prozent auf 72,30 EUR) und Siemens (+ 1,63 Prozent auf 246,50 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Beiersdorf (-2,51 Prozent auf 75,44 EUR), MTU Aero Engines (-1,27 Prozent auf 326,90 EUR), Deutsche Telekom (-1,25 Prozent auf 29,20 EUR), Airbus SE (-1,24 Prozent auf 174,14 EUR) und Rheinmetall (-0,64 Prozent auf 1.466,40 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.172.660 Aktien gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 188,775 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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