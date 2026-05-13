Pluszeichen in Frankfurt: DAX mittags mit Gewinnen

DAX aktuell

Am Donnerstagmittag wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,38 Prozent fester bei 24.470,22 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,992 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,951 Prozent auf 24.366,42 Punkte an der Kurstafel, nach 24.136,81 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24.470,22 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.329,74 Punkten lag.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der DAX bereits um 0,563 Prozent. Vor einem Monat, am 14.04.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24.044,22 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bei 24.914,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, betrug der DAX-Kurs 23.527,01 Punkte.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,282 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25.507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Infineon (+ 3,45 Prozent auf 66,58 EUR), Siemens (+ 3,41 Prozent auf 275,90 EUR), Siemens Energy (+ 2,67 Prozent auf 181,98 EUR), Daimler Truck (+ 2,28 Prozent auf 40,90 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 2,22 Prozent auf 88,44 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil BMW (-3,74 Prozent auf 77,68 EUR), Heidelberg Materials (-1,72 Prozent auf 180,50 EUR), Scout24 (-1,43 Prozent auf 76,00 EUR), Deutsche Börse (-0,73 Prozent auf 243,40 EUR) und EON SE (-0,45 Prozent auf 18,65 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1.327.413 Aktien gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 201,695 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net