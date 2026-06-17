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Pluszeichen in Frankfurt: DAX notiert am Donnerstagmittag im Plus

18.06.26 12:25 Uhr
Pluszeichen in Frankfurt: DAX notiert am Donnerstagmittag im Plus | finanzen.net

Heute agieren die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.

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Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,07 Prozent fester bei 24.952,31 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,051 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,248 Prozent auf 24.996,54 Punkte an der Kurstafel, nach 24.934,67 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 24.840,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.059,37 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der DAX bereits um 0,463 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, betrug der DAX-Kurs 24.307,92 Punkte. Der DAX wies vor drei Monaten, am 18.03.2026, einen Wert von 23.502,25 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.06.2025, lag der DAX noch bei 23.317,81 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,68 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25.507,79 Punkte. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 4,60 Prozent auf 169,18 EUR), Infineon (+ 3,46 Prozent auf 79,73 EUR), Airbus SE (+ 2,42 Prozent auf 191,54 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,09 Prozent auf 337,20 EUR) und Rheinmetall (+ 1,45 Prozent auf 1.187,20 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,21 Prozent auf 44,78 EUR), BASF (-3,56 Prozent auf 48,11 EUR), BMW (-3,47 Prozent auf 60,08 EUR), Heidelberg Materials (-2,85 Prozent auf 185,55 EUR) und Brenntag SE (-2,84 Prozent auf 53,44 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.382.952 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 208,136 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,60 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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