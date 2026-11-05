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Kursentwicklung

Pluszeichen in Frankfurt: DAX präsentiert sich mittags fester

Pluszeichen in Frankfurt: DAX präsentiert sich mittags fester

Der DAX befindet sich am vierten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
180.55 EUR 4.45 EUR 2.53 %
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Bayer
55.64 EUR 1.46 EUR 2.69 %
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Beiersdorf AG
84.42 EUR -0.84 EUR -0.99 %
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Commerzbank
38.74 EUR -1.01 EUR -2.54 %
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Deutsche Bank AG
33.60 EUR 1.04 EUR 3.18 %
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Deutsche Telekom AG
26.13 EUR -0.50 EUR -1.88 %
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Heidelberg Materials
176.35 EUR 5.40 EUR 3.16 %
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Rheinmetall AG
831.70 EUR -113.80 EUR -12.04 %
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SAP SE
219.05 EUR 5.50 EUR 2.58 %
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Siemens Energy AG
121.22 EUR -0.76 EUR -0.62 %
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Siemens Healthineers AG
44.04 EUR -0.63 EUR -1.41 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
72.14 EUR 1.08 EUR 1.52 %
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Vonovia SE
17.18 EUR 0.16 EUR 0.94 %
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Zalando
28.51 EUR 1.10 EUR 4.01 %
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Indizes
DAX 40
26,566.42 EUR 128.75 EUR 0.49 %
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Am Donnerstag bewegt sich der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,78 Prozent höher bei 26.642,90 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,146 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,046 Prozent auf 26.449,79 Punkte an der Kurstafel, nach 26.437,67 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 26.445,45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26.654,56 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 3,26 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 05.10.2026, den Wert von 25.254,21 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 05.08.2026, einen Wert von 26.126,30 Punkten auf. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 05.11.2025, den Wert von 24.049,74 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,57 Prozent zu Buche. Bei 26.654,56 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 3,21 Prozent auf 28,33 EUR), Deutsche Bank (+ 3,13 Prozent auf 33,58 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,09 Prozent auf 176,80 EUR), Siemens Energy (+ 2,81 Prozent auf 122,82 EUR) und Bayer (+ 2,62 Prozent auf 55,66 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Rheinmetall (-16,04 Prozent auf 842,50 EUR), Deutsche Telekom (-2,43 Prozent auf 26,11 EUR), Siemens Healthineers (-1,94 Prozent auf 43,98 EUR), Beiersdorf (-1,38 Prozent auf 84,60 EUR) und Commerzbank (-1,23 Prozent auf 39,36 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3.248.715 Aktien gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 233,307 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,85 erwartet. Mit 7,38 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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13:11 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:11 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10:36 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
04.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.

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