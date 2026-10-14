Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Zuschläge

DAX-Performance im Blick

14.10.26 17:57 Uhr

Schlussendlich zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der DAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0,25 Prozent fester bei 25.322,48 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,098 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,246 Prozent stärker bei 25.322,08 Punkten, nach 25.259,90 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25.448,73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 25.276,82 Einheiten.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,458 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 14.09.2026, lag der DAX-Kurs bei 25.440,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, betrug der DAX-Kurs 25.147,03 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, bewegte sich der DAX bei 24.236,94 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,19 Prozent zu. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.618,74 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,14 Prozent auf 983,30 EUR), Merck (+ 3,13 Prozent auf 141,90 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,35 Prozent auf 357,30 EUR), Airbus SE (+ 2,09 Prozent auf 190,32 EUR) und Bayer (+ 2,08 Prozent auf 45,07 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Siemens Energy (-5,44 Prozent auf 135,28 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,64 Prozent auf 67,04 EUR), Zalando (-1,72 Prozent auf 23,96 EUR), Scout24 (-1,47 Prozent auf 73,80 EUR) und Commerzbank (-1,37 Prozent auf 38,09 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 7.614.651 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 224,446 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,23 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net