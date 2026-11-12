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Index-Performance

Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht mittags Gewinne

Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht mittags Gewinne

Für den DAX geht es am Donnerstag aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
179.65 EUR 2.00 EUR 1.13 %
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BMW AG
57.52 EUR -0.62 EUR -1.07 %
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Brenntag SE
59.66 EUR 0.46 EUR 0.78 %
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Commerzbank
40.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Fresenius SE & Co. KGaA
54.02 EUR 1.07 EUR 2.02 %
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Henkel KGaA Vz.
87.40 EUR 0.06 EUR 0.07 %
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HOCHTIEF AG
375.00 EUR 1.00 EUR 0.27 %
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Infineon AG
51.54 EUR -0.71 EUR -1.36 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.10 EUR -0.30 EUR -0.72 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
582.80 EUR 9.00 EUR 1.57 %
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SAP SE
210.65 EUR -0.15 EUR -0.07 %
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Siemens AG
283.00 EUR 6.00 EUR 2.17 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.14 EUR -0.54 EUR -0.77 %
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Zalando
28.80 EUR 1.03 EUR 3.71 %
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Indizes
DAX 40
26,861.74 EUR 198.97 EUR 0.75 %
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Am Donnerstag tendiert der DAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,84 Prozent stärker bei 26.886,90 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,183 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 26.910,57 Zählern und damit 0,929 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (26.662,77 Punkte).

Der DAX verzeichnete bei 27.001,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 26.856,50 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 4,15 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25.277,68 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 26.331,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wies der DAX 24.381,46 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 9,57 Prozent nach oben. Bei 27.001,67 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21.863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Zalando (+ 4,11 Prozent auf 28,89 EUR), Siemens (+ 3,23 Prozent auf 285,95 EUR), HOCHTIEF (+ 2,89 Prozent auf 384,80 EUR), Fresenius SE (+ 2,33 Prozent auf 54,05 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,97 Prozent auf 580,60 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Brenntag SE (-2,19 Prozent auf 58,12 EUR), Infineon (-1,04 Prozent auf 51,58 EUR), Henkel vz (-0,68 Prozent auf 87,00 EUR), Commerzbank (-0,25 Prozent auf 40,06 EUR) und BMW (-0,24 Prozent auf 57,84 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1.778.265 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 237,032 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
10:36 Infineon Buy Deutsche Bank AG
11.11.26 Infineon Neutral UBS AG
11.11.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.26 Infineon Outperform Bernstein Research
11.11.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.

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