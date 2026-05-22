Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende fester

DAX-Performance im Blick

Heute wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Am Montag verbuchte der DAX via XETRA zum Handelsende Gewinne in Höhe von 2,03 Prozent auf 25.393,93 Punkte. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,058 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 1,18 Prozent stärker bei 25.181,27 Punkten in den Montagshandel, nach 24.888,56 Punkten am Vortag.

Bei 25.062,72 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25.438,41 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24.128,98 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 25.02.2026, wurde der DAX mit 25.175,94 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 23.629,58 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 3,48 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 25.507,79 Punkte. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit MTU Aero Engines (+ 6,11 Prozent auf 314,10 EUR), Infineon (+ 4,51 Prozent auf 76,73 EUR), Daimler Truck (+ 4,44 Prozent auf 41,91 EUR), Zalando (+ 4,22 Prozent auf 21,72 EUR) und Deutsche Bank (+ 3,96 Prozent auf 29,28 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Fresenius SE (-0,88 Prozent auf 38,44 EUR), Brenntag SE (-0,73 Prozent auf 57,08 EUR), BASF (-0,62 Prozent auf 51,35 EUR), Symrise (-0,38 Prozent auf 79,70 EUR) und Bayer (-0,26 Prozent auf 38,41 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 4.061.258 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 204,744 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net