Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Gewinnen

Kursentwicklung im Fokus

14.08.26 17:57 Uhr

Schlussendlich zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Freitag notierte der DAX via XETRA letztendlich 0,51 Prozent stärker bei 26.432,86 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,194 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,556 Prozent auf 26.445,99 Punkte an der Kurstafel, nach 26.299,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 26.404,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26.541,34 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der DAX bereits um 0,275 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25.147,03 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, bei 24.456,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, lag der DAX bei 24.377,50 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,72 Prozent aufwärts. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.573,50 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 3,21 Prozent auf 1.202,00 EUR), SAP SE (+ 2,71 Prozent auf 180,14 EUR), Scout24 (+ 2,50 Prozent auf 78,00 EUR), BASF (+ 1,95 Prozent auf 51,15 EUR) und Hannover Rück (+ 1,69 Prozent auf 253,40 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil EON SE (-4,38 Prozent auf 17,45 EUR), Merck (-2,29 Prozent auf 136,30 EUR), Vonovia SE (-2,00 Prozent auf 20,58 EUR), Zalando (-1,58 Prozent auf 23,60 EUR) und Henkel vz (-1,55 Prozent auf 76,32 EUR) unter Druck.

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX ist die EON SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 14.295.810 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX mit 214,920 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Mit 7,47 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net