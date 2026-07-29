DAX 25.612 +0,6%ESt50 6.344 +1,5%MSCI World 4.744 -1,2%Top 10 Crypto 8,42 +2,5%Nas 25.014 +2,3%Bitcoin 56.216 +0,8%Euro 1,1529 +0,6%Öl 89,3 -1,5%Gold 4.109 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
DAX-Kursentwicklung

Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Der DAX beendete den Handelstag im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
158.00 EUR -23.50 EUR -12.95 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Airbus SE
204.25 EUR -7.10 EUR -3.36 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Heidelberg Materials
164.55 EUR -4.20 EUR -2.49 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
HOCHTIEF AG
445.20 EUR 18.00 EUR 4.21 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
59.65 EUR 5.25 EUR 9.65 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
155.48 EUR -7.36 EUR -4.52 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
281.50 EUR 8.95 EUR 3.28 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
145.36 EUR 12.10 EUR 9.08 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Symrise AG
93.50 EUR 3.70 EUR 4.12 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
75.40 EUR -0.40 EUR -0.53 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Zalando
29.06 EUR -1.04 EUR -3.46 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
25,612.03 EUR 151.55 EUR 0.6 %
News | Analysen

Letztendlich notierte der DAX im XETRA-Handel 0,45 Prozent fester bei 25.574,50 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,133 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,106 Prozent auf 25.487,45 Punkte an der Kurstafel, nach 25.460,48 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 25.651,16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.303,11 Punkten lag.

DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,452 Prozent. Vor einem Monat, am 30.06.2026, lag der DAX noch bei 24.995,81 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 30.04.2026, den Wert von 24.292,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.07.2025, wies der DAX einen Wert von 24.262,22 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,22 Prozent nach oben. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.900,10 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Infineon (+ 9,16 Prozent auf 59,47 EUR), Siemens Energy (+ 8,12 Prozent auf 146,16 EUR), Siemens (+ 3,63) Prozent auf 281,10 EUR), Symrise (+ 3,12 Prozent auf 91,86 EUR) und HOCHTIEF (+ 3,02 Prozent auf 442,80 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil adidas (-11,52 Prozent auf 161,25 EUR), Zalando (-4,27 Prozent auf 28,95 EUR), SAP SE (-3,78 Prozent auf 155,92 EUR), Airbus SE (-2,79 Prozent auf 203,95 EUR) und Heidelberg Materials (-2,63 Prozent auf 164,50 EUR) unter Druck.

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7.220.835 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 207,145 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,21 zu Buche schlagen. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,26 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

Aktuelle adidas Aktie News

Werbung

adidas Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
14:06 adidas Outperform Bernstein Research
14:06 adidas Buy UBS AG
14:06 adidas Buy Deutsche Bank AG
11:26 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:41 adidas Buy Jefferies & Company Inc.