Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

DAX-Kursentwicklung

30.07.26 17:57 Uhr

Der DAX beendete den Handelstag im Plus.

Letztendlich notierte der DAX im XETRA-Handel 0,45 Prozent fester bei 25.574,50 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,133 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,106 Prozent auf 25.487,45 Punkte an der Kurstafel, nach 25.460,48 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 25.651,16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.303,11 Punkten lag.

DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,452 Prozent. Vor einem Monat, am 30.06.2026, lag der DAX noch bei 24.995,81 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 30.04.2026, den Wert von 24.292,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.07.2025, wies der DAX einen Wert von 24.262,22 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,22 Prozent nach oben. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.900,10 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Infineon (+ 9,16 Prozent auf 59,47 EUR), Siemens Energy (+ 8,12 Prozent auf 146,16 EUR), Siemens (+ 3,63) Prozent auf 281,10 EUR), Symrise (+ 3,12 Prozent auf 91,86 EUR) und HOCHTIEF (+ 3,02 Prozent auf 442,80 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil adidas (-11,52 Prozent auf 161,25 EUR), Zalando (-4,27 Prozent auf 28,95 EUR), SAP SE (-3,78 Prozent auf 155,92 EUR), Airbus SE (-2,79 Prozent auf 203,95 EUR) und Heidelberg Materials (-2,63 Prozent auf 164,50 EUR) unter Druck.

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7.220.835 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 207,145 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,21 zu Buche schlagen. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,26 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net