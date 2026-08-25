Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

DAX-Performance im Fokus

27.08.26 17:57 Uhr

Am vierten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der DAX legte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,27 Prozent auf 26.355,97 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,184 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,260 Prozent auf 26.354,37 Punkte an der Kurstafel, nach 26.285,96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Donnerstag bei 26.402,81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26.241,77 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,01 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, lag der DAX bei 25.361,03 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, bei 25.177,80 Punkten. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 24.046,21 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,40 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26.573,50 Punkte. Bei 21.863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit SAP SE (+ 5,48 Prozent auf 189,88 EUR), BMW (+ 3,92 Prozent auf 59,94 EUR), Infineon (+ 3,59 Prozent auf 57,17 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,56 Prozent auf 75,00 EUR) und Zalando (+ 3,36 Prozent auf 24,00 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Commerzbank (-2,71 Prozent auf 39,82 EUR), Deutsche Telekom (-2,56 Prozent auf 28,19 EUR), MTU Aero Engines (-1,94 Prozent auf 358,60 EUR), Continental (-1,71 Prozent auf 69,08 EUR) und EON SE (-1,51 Prozent auf 17,62 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 7.247.423 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 217,665 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Unter den DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,47 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net