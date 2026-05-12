Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain

DAX-Performance im Fokus

Derzeit geht es für den DAX erneut nach oben.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,66 Prozent höher bei 24.112,86 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,020 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,729 Prozent auf 24.129,57 Punkte an der Kurstafel, nach 23.954,93 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 24.112,34 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24.181,05 Punkten lag.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,906 Prozent. Der DAX lag vor einem Monat, am 13.04.2026, bei 23.742,44 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 13.02.2026, mit 24.914,88 Punkten bewertet. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, bei 23.638,56 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 1,74 Prozent zurück. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25.507,79 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Merck (+ 7,70 Prozent auf 121,70 EUR), Infineon (+ 4,27 Prozent auf 60,62 EUR), EON SE (+ 3,73 Prozent auf 18,79 EUR), Siemens Energy (+ 3,66 Prozent auf 175,68 EUR) und Allianz (+ 1,39 Prozent auf 373,30 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-1,29 Prozent auf 1.147,00 EUR), adidas (-1,23 Prozent auf 140,25 EUR), Siemens (-1,11 Prozent auf 261,65 EUR), Zalando (-1,07 Prozent auf 18,88 EUR) und Scout24 (-1,03 Prozent auf 72,15 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 511.540 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 204,782 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,31 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net