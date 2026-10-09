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LUS-DAX im Blick

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag in der Gewinnzone

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag in der Gewinnzone

Das macht der LUS-DAX am fünften Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
187.28 EUR -0.48 EUR -0.26 %
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BASF
51.54 EUR -0.35 EUR -0.67 %
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Deutsche Telekom AG
25.12 EUR -1.88 EUR -6.96 %
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GEA
67.60 EUR 0.25 EUR 0.37 %
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Heidelberg Materials
144.20 EUR 3.80 EUR 2.71 %
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Henkel KGaA Vz.
75.50 EUR 1.70 EUR 2.30 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.72 EUR 0.54 EUR 1.38 %
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Rheinmetall AG
935.20 EUR -4.40 EUR -0.47 %
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SAP SE
190.00 EUR 0.88 EUR 0.47 %
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Siemens AG
272.20 EUR 7.30 EUR 2.76 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
68.14 EUR 1.18 EUR 1.76 %
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Zalando
23.96 EUR 1.14 EUR 5.00 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,147.00 EUR 156.00 EUR 0.62 %
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Um 12:22 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,26 Prozent höher bei 25.057,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 24.955,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.135,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 25.524,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25.106,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wies der LUS-DAX 24.621,00 Punkte auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 2,00 Prozent zu. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Zalando (+ 4,52 Prozent auf 23,84 EUR), SAP SE (+ 3,79 Prozent auf 191,62 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,25 Prozent auf 144,35 EUR), Siemens (+ 2,61 Prozent auf 271,15 EUR) und GEA (+ 2,60 Prozent auf 69,10 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Deutsche Telekom (-6,78 Prozent auf 25,01 EUR), Rheinmetall (-0,70 Prozent auf 928,40 EUR), BASF (-0,58 Prozent auf 51,47 EUR), Airbus SE (-0,12 Prozent auf 187,10 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,35 Prozent auf 39,16 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 6.345.167 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 216,551 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,95 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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07.10.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research

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