Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag in der Gewinnzone

LUS-DAX im Blick

09.10.26 12:25 Uhr

Das macht der LUS-DAX am fünften Tag der Woche.

Um 12:22 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,26 Prozent höher bei 25.057,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 24.955,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.135,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 25.524,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25.106,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wies der LUS-DAX 24.621,00 Punkte auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 2,00 Prozent zu. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Zalando (+ 4,52 Prozent auf 23,84 EUR), SAP SE (+ 3,79 Prozent auf 191,62 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,25 Prozent auf 144,35 EUR), Siemens (+ 2,61 Prozent auf 271,15 EUR) und GEA (+ 2,60 Prozent auf 69,10 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Deutsche Telekom (-6,78 Prozent auf 25,01 EUR), Rheinmetall (-0,70 Prozent auf 928,40 EUR), BASF (-0,58 Prozent auf 51,47 EUR), Airbus SE (-0,12 Prozent auf 187,10 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,35 Prozent auf 39,16 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 6.345.167 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 216,551 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,95 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net