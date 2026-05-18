Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Dienstagshandel mit Gewinnen

Index-Performance im Fokus

Anleger in Frankfurt schicken den LUS-DAX am Dienstag erneut ins Plus.

Am Dienstag tendiert der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,43 Prozent stärker bei 24.477,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 24.231,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24.487,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 24.650,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25.007,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, lag der LUS-DAX bei 24.041,00 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,362 Prozent nach. Bei 25.509,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. 21.861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3,65 Prozent auf 1.214,80 EUR), SAP SE (+ 3,37 Prozent auf 152,84 EUR), Scout24 (+ 2,27 Prozent auf 74,35 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,25 Prozent auf 34,08 EUR) und Airbus SE (+ 1,21 Prozent auf 172,52 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Infineon (-2,68 Prozent auf 64,55 EUR), BASF (-1,06 Prozent auf 52,40 EUR), Daimler Truck (-1,05 Prozent auf 39,51 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,55 Prozent auf 49,70 EUR) und Brenntag SE (-0,43 Prozent auf 60,66 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 384.494 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 197,884 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net