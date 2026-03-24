Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochshandel in der Gewinnzone

Index-Performance im Blick

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch heute fort.

Der LUS-DAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:26 Uhr 0,68 Prozent auf 23.027,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 22.800,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23.065,50 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 25.02.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25.219,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der LUS-DAX auf 24.323,00 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, notierte der LUS-DAX bei 23.163,00 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,26 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25.509,50 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 4,42 Prozent auf 158,20 EUR), Siemens (+ 2,87 Prozent auf 215,20 EUR), Airbus SE (+ 2,63 Prozent auf 168,88 EUR), Infineon (+ 2,61 Prozent auf 39,32 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,44 Prozent auf 319,60 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Telekom (-0,65 Prozent auf 32,23 EUR), Brenntag SE (-0,44 Prozent auf 54,92 EUR), Deutsche Börse (+ 0,12 Prozent auf 241,80 EUR), EON SE (+ 0,16 Prozent auf 18,76 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,49 Prozent auf 36,89 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Vonovia SE-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 365.020 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 172,354 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,03 erwartet. Mit 6,96 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.net