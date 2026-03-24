DAX23.031 +1,7%Est505.675 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3800 +3,7%Nas21.762 -0,8%Bitcoin61.190 +0,7%Euro1,1615 ±0,0%Öl98,41 -1,5%Gold4.561 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffen auf 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges: DAX legt zu -- Asiens Börsen höher -- Rüstungsaktien ziehen an -- Merck & Co., Novo Nordisk, GameStop, Goldpreis, Ölpreis, BASF, VW im Fokus
Top News
Daimler-Truck-Aktie mit Kursplus: Neue Personalchefin kommt von Audi Daimler-Truck-Aktie mit Kursplus: Neue Personalchefin kommt von Audi
Historischer Meilenstein in China: BASF-Aktie im Fokus vor Milliarden-Eröffnung Historischer Meilenstein in China: BASF-Aktie im Fokus vor Milliarden-Eröffnung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Performance im Blick

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochshandel in der Gewinnzone

25.03.26 09:28 Uhr
Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochshandel in der Gewinnzone | finanzen.net

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch heute fort.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
168,94 EUR 3,24 EUR 1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Beiersdorf AG
74,60 EUR 0,42 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Brenntag SE
54,70 EUR -0,18 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
242,00 EUR 1,00 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
32,24 EUR -0,40 EUR -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
18,80 EUR -0,08 EUR -0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
39,50 EUR 0,68 EUR 1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
315,50 EUR 2,80 EUR 0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
32,01 EUR -0,29 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
149,24 EUR 1,06 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
214,85 EUR 4,80 EUR 2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
158,35 EUR 6,20 EUR 4,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Healthineers AG
36,94 EUR 0,07 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
88,22 EUR -0,02 EUR -0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
21,39 EUR 0,16 EUR 0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
23.023,0 PKT 152,0 PKT 0,66%
Charts|News|Analysen

Der LUS-DAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:26 Uhr 0,68 Prozent auf 23.027,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 22.800,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23.065,50 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 25.02.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25.219,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der LUS-DAX auf 24.323,00 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, notierte der LUS-DAX bei 23.163,00 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,26 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25.509,50 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 4,42 Prozent auf 158,20 EUR), Siemens (+ 2,87 Prozent auf 215,20 EUR), Airbus SE (+ 2,63 Prozent auf 168,88 EUR), Infineon (+ 2,61 Prozent auf 39,32 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,44 Prozent auf 319,60 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Telekom (-0,65 Prozent auf 32,23 EUR), Brenntag SE (-0,44 Prozent auf 54,92 EUR), Deutsche Börse (+ 0,12 Prozent auf 241,80 EUR), EON SE (+ 0,16 Prozent auf 18,76 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,49 Prozent auf 36,89 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Vonovia SE-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 365.020 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 172,354 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,03 erwartet. Mit 6,96 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.03.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
16.03.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026SAP SE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.03.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
16.03.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026SAP SE BuyUBS AG
05.03.2026SAP SE BuyUBS AG
10.02.2026SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
29.01.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen