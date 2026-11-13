Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Freitagmittag zu

Index im Fokus

13.11.26 12:25 Uhr

Der LUS-DAX verzeichnet am fünften Tag der Woche Kursgewinne.

Um 12:23 Uhr steigt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,27 Prozent auf 26.784,00 Punkte.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 26.834,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26.645,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 13.10.2026, den Wert von 25.306,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 26.411,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24.058,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,03 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 27.000,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Brenntag SE (+ 2,19 Prozent auf 58,70 EUR), EON SE (+ 1,46 Prozent auf 19,43 EUR), Hannover Rück (+ 1,28 Prozent auf 300,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,23 Prozent auf 593,00 EUR) und GEA (+ 1,21 Prozent auf 70,85 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Rheinmetall (-1,76 Prozent auf 759,00 EUR), Vonovia SE (-1,06 Prozent auf 16,74 EUR), Siemens (-0,96 Prozent auf 279,00 EUR), HOCHTIEF (-0,94 Prozent auf 379,00 EUR) und MTU Aero Engines (-0,87 Prozent auf 354,30 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1.430.612 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 238,161 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net