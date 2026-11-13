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Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Freitagmittag zu

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Freitagmittag zu

Der LUS-DAX verzeichnet am fünften Tag der Woche Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
57.44 EUR -2.22 EUR -3.72 %
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Deutsche Telekom AG
26.51 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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E.ON SE
19.40 EUR 0.35 EUR 1.84 %
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GEA
69.60 EUR -0.25 EUR -0.36 %
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Hannover Rück
300.60 EUR 3.40 EUR 1.14 %
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Henkel KGaA Vz.
85.68 EUR -2.16 EUR -2.46 %
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HOCHTIEF AG
379.00 EUR -1.60 EUR -0.42 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.77 EUR 0.18 EUR 0.44 %
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MTU Aero Engines AG
353.90 EUR -2.60 EUR -0.73 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
592.00 EUR 7.00 EUR 1.20 %
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Rheinmetall AG
760.50 EUR -10.30 EUR -1.34 %
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SAP SE
213.35 EUR 2.55 EUR 1.21 %
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Siemens AG
279.00 EUR -1.20 EUR -0.43 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
67.76 EUR 0.12 EUR 0.18 %
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Vonovia SE
16.74 EUR -0.16 EUR -0.95 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
26,766.00 EUR 54.00 EUR 0.20 %
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Um 12:23 Uhr steigt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,27 Prozent auf 26.784,00 Punkte.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 26.834,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26.645,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 13.10.2026, den Wert von 25.306,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 26.411,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24.058,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,03 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 27.000,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Brenntag SE (+ 2,19 Prozent auf 58,70 EUR), EON SE (+ 1,46 Prozent auf 19,43 EUR), Hannover Rück (+ 1,28 Prozent auf 300,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,23 Prozent auf 593,00 EUR) und GEA (+ 1,21 Prozent auf 70,85 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Rheinmetall (-1,76 Prozent auf 759,00 EUR), Vonovia SE (-1,06 Prozent auf 16,74 EUR), Siemens (-0,96 Prozent auf 279,00 EUR), HOCHTIEF (-0,94 Prozent auf 379,00 EUR) und MTU Aero Engines (-0,87 Prozent auf 354,30 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1.430.612 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 238,161 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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08:51 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
10.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG

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