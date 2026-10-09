Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Gewinnen

LUS-DAX-Performance im Blick

09.10.26 09:27 Uhr

Der LUS-DAX bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Am Freitag klettert der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA um 0,17 Prozent auf 25.034,00 Punkte.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24.956,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25.036,00 Punkten.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25.524,00 Punkten auf. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 25.106,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 09.10.2025, einen Stand von 24.621,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,91 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26.616,00 Punkte. Bei 21.861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit SAP SE (+ 2,79 Prozent auf 189,78 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,61 Prozent auf 143,45 EUR), Zalando (+ 2,06 Prozent auf 23,28 EUR), Merck (+ 1,88 Prozent auf 138,25 EUR) und Beiersdorf (+ 1,83 Prozent auf 78,98 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Deutsche Telekom (-7,19 Prozent auf 24,90 EUR), Rheinmetall (-0,90 Prozent auf 926,50 EUR), Scout24 (-0,14 Prozent auf 71,15 EUR), Airbus SE (+ 0,02 Prozent auf 187,36 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,22 Prozent auf 39,11 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1.777.777 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 216,551 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net