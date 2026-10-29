Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Nachmittag freundlich

MDAX im Blick

29.10.26 15:57 Uhr

Am vierten Tag der Woche wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Am Donnerstag klettert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 1,22 Prozent auf 30.798,10 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 343,244 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,042 Prozent auf 30.412,68 Punkte an der Kurstafel, nach 30.425,40 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Donnerstag bei 30.321,89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30.841,31 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Auf Wochensicht stieg der MDAX bereits um 2,87 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 29.09.2026, mit 30.883,19 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der MDAX mit 32.243,82 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, wies der MDAX einen Wert von 29.940,39 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,586 Prozent zurück. Bei 33.547,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26.803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Salzgitter (+ 9,41 Prozent auf 47,88 EUR), AIXTRON SE (+ 8,39 Prozent auf 34,11 EUR), Siltronic (+ 4,45 Prozent auf 63,35 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,85 Prozent auf 86,35 EUR) und AUTO1 (+ 3,69 Prozent auf 18,25 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Knorr-Bremse (-7,01 Prozent auf 89,55 EUR), HELLA GmbH (-0,85 Prozent auf 70,20 EUR), PUMA SE (-0,72 Prozent auf 24,94 EUR), Evonik (-0,56 Prozent auf 21,14 EUR) und IONOS (-0,56 Prozent auf 35,44 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. 1.906.709 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 40,120 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Unter den MDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Aroundtown SA-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net