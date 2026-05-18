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Pluszeichen in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone

19.05.26 09:27 Uhr
Pluszeichen in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone | finanzen.net

Der MDAX knüpft heute an seine Vortagesgewinne an.

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Der MDAX verbucht im XETRA-Handel um 09:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,65 Prozent auf 31.645,06 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 373,246 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,253 Prozent höher bei 31.519,53 Punkten, nach 31.440,09 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 31.467,72 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31.659,90 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 31.952,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31.479,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, stand der MDAX noch bei 30.131,65 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,15 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 32.383,56 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 4,26 Prozent auf 62,45 EUR), RENK (+ 4,06 Prozent auf 46,28 EUR), HENSOLDT (+ 4,02 Prozent auf 76,56 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,08 Prozent auf 73,60 EUR) und Knorr-Bremse (+ 2,88 Prozent auf 103,70 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen HOCHTIEF (-2,58 Prozent auf 475,00 EUR), LANXESS (-2,47 Prozent auf 17,77 EUR), WACKER CHEMIE (-2,01 Prozent auf 97,45 EUR), Evonik (-1,28 Prozent auf 17,75 EUR) und JENOPTIK (-1,20 Prozent auf 42,88 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 414.983 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 40,881 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Aroundtown SA-Aktie präsentiert mit 5,14 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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