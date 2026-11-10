Pluszeichen in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Mittag im Plus

MDAX-Marktbericht

10.11.26 12:25 Uhr

Der MDAX steigt heute.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,90 Prozent höher bei 31.351,00 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 344,799 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,754 Prozent auf 31.307,02 Punkte an der Kurstafel, nach 31.072,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31.267,75 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31.488,77 Zählern.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, lag der MDAX bei 29.989,90 Punkten. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 32.251,14 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 10.11.2025, den Wert von 29.141,20 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,20 Prozent aufwärts. Bei 33.547,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. 26.803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,54 Prozent auf 48,02 EUR), Siltronic (+ 4,47 Prozent auf 54,95 EUR), KION GROUP (+ 3,66 Prozent auf 36,57 EUR), DEUTZ (+ 3,14 Prozent auf 10,17 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,93 Prozent auf 84,20 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen JENOPTIK (-4,29 Prozent auf 35,70 EUR), Nordex (-2,79 Prozent auf 41,76 EUR), K+S (-2,31 Prozent auf 13,13 EUR), Elmos Semiconductor (-1,82 Prozent auf 118,40 EUR) und Nemetschek SE (-1,75 Prozent auf 64,45 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.858.874 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 41,692 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,29 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net