Kursentwicklung

Mit dem MDAX geht es aufwärts.

Um 12:09 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,64 Prozent fester bei 28.974,97 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 329,813 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,164 Prozent höher bei 28.838,73 Punkten, nach 28.791,63 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 28.813,35 Punkte, das Tageshoch hingegen 29.070,11 Zähler.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der MDAX bereits um 0,550 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29.876,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32.267,44 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 29.015,89 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6,47 Prozent abwärts. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26.803,25 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Aroundtown SA (+ 6,49 Prozent auf 1,69 EUR), Porsche Automobil (+ 4,43 Prozent auf 23,59 EUR), Schaeffler (+ 3,97 Prozent auf 5,11 EUR), Porsche vz (+ 3,64 Prozent auf 44,74 EUR) und DEUTZ (+ 3,01 Prozent auf 7,87 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Siltronic (-4,38 Prozent auf 47,86 EUR), Elmos Semiconductor (-3,50 Prozent auf 96,50 EUR), Nordex (-3,16 Prozent auf 34,90 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,04 Prozent auf 42,78 EUR) und IONOS (-2,14 Prozent auf 33,82 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2.261.336 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 38,608 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

In diesem Jahr weist die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net