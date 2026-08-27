Pluszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich fester

Kursentwicklung im Fokus

28.08.26 17:57 Uhr

Der MDAX befand sich am Freitagabend im Aufwind.

Letztendlich sprang der MDAX im XETRA-Handel um 0,22 Prozent auf 33.019,12 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 360,463 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,257 Prozent stärker bei 33.032,10 Punkten, nach 32.947,28 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 32.967,43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 33.149,73 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 2,96 Prozent nach oben. Der MDAX stand vor einem Monat, am 28.07.2026, bei 32.395,32 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 28.05.2026, einen Wert von 33.239,89 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30.358,46 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,58 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26.803,25 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit DEUTZ (+ 4,02 Prozent auf 12,95 EUR), LANXESS (+ 3,87 Prozent auf 14,49 EUR), AUMOVIO (+ 3,74) Prozent auf 36,10 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,16 Prozent auf 93,10 EUR) und Porsche Automobil (+ 2,84 Prozent auf 28,65 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil HENSOLDT (-2,26 Prozent auf 87,20 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,65 Prozent auf 89,60 EUR), PUMA SE (-1,50 Prozent auf 25,63 EUR), Fraport (-1,47 Prozent auf 63,75 EUR) und TRATON (-1,41 Prozent auf 37,78 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 3.070.921 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 40,617 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,27 erwartet. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net