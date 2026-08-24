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MDAX-Performance im Fokus

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX schließt in der Gewinnzone

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX schließt in der Gewinnzone

Am Dienstagabend wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUTO1
21.76 EUR 0.72 EUR 3.42 %
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Bilfinger SE
75.80 EUR 1.00 EUR 1.34 %
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CTS Eventim
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DEUTZ AG
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freenet AG
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FUCHS SE VZ
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KION GROUP AG
42.41 EUR 2.06 EUR 5.11 %
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Lufthansa AG
8.01 EUR 0.17 EUR 2.12 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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Porsche Automobil Holding SE
27.54 EUR 0.02 EUR 0.07 %
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PUMA SE
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thyssenkrupp AG
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93.10 EUR 1.10 EUR 1.20 %
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Indizes
MDAX
32,267.44 EUR 235.89 EUR 0.74 %
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Schlussendlich verbuchte der MDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,74 Prozent auf 32.268,31 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 355,475 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,439 Prozent auf 32.172,11 Punkte an der Kurstafel, nach 32.031,55 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 32.402,83 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 32.093,51 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der MDAX 31.965,53 Punkte auf. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 25.05.2026, den Wert von 32.807,90 Punkten. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 25.08.2025, mit 31.073,13 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,16 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33.547,52 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26.803,25 Zählern.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell DEUTZ (+ 11,21 Prozent auf 11,51 EUR), KION GROUP (+ 4,84 Prozent auf 42,23 EUR), Bilfinger SE (+ 3,85 Prozent auf 76,85 EUR), AUTO1 (+ 2,65 Prozent auf 21,70 EUR) und Lufthansa (+ 2,52 Prozent auf 7,98 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil WACKER CHEMIE (-3,28 Prozent auf 90,05 EUR), CTS Eventim (-2,30 Prozent auf 59,40 EUR), PUMA SE (-1,15 Prozent auf 25,00 EUR), K+S (-0,80 Prozent auf 16,10 EUR) und FUCHS SE VZ (-0,80 Prozent auf 39,74 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 5.276.558 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,597 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,27 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,40 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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20.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
19.08.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
05.08.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research

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