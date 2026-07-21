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SDAX-Performance im Fokus

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag freundlich

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag freundlich

Der SDAX gönnt sich derzeit eine Verschnaufpause.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
20.85 EUR 0.85 EUR 4.25 %
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ASTA Energy Solutions
60.80 EUR 2.00 EUR 3.40 %
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Basler AG
27.95 EUR 0.55 EUR 2.01 %
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EVOTEC SE
3.44 EUR -0.10 EUR -2.77 %
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FRIEDRICH VORWERK
74.10 EUR 7.30 EUR 10.93 %
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Heidelberger Druckmaschinen AG
1.36 EUR -0.04 EUR -3.20 %
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HelloFresh
3.64 EUR 0.04 EUR 1.00 %
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KSB SE & Co. KGaA Vz.
781.00 EUR -27.00 EUR -3.34 %
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LPKF Laser & Electronics AG
16.20 EUR -0.75 EUR -4.42 %
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MBB SE
180.60 EUR 8.80 EUR 5.12 %
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Mutares
27.35 EUR -0.10 EUR -0.36 %
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Ottobock
55.50 EUR 0.30 EUR 0.54 %
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Wacker Neuson SE
21.25 EUR 0.85 EUR 4.17 %
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Indizes
SDAX
18,389.67 EUR 27.83 EUR 0.15 %
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Am Mittwoch verbucht der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,15 Prozent auf 18.390,21 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 88,636 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,236 Prozent schwächer bei 18.318,46 Punkten in den Handel, nach 18.361,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.273,66 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.392,84 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der SDAX bereits um 0,924 Prozent zu. Der SDAX wies vor einem Monat, am 22.06.2026, einen Stand von 18.395,47 Punkten auf. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 22.04.2026, einen Wert von 18.041,73 Punkten auf. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 22.07.2025, mit 17.716,00 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,96 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit FRIEDRICH VORWERK (+ 7,89 Prozent auf 74,55 EUR), MBB SE (+ 4,21 Prozent auf 183,00 EUR), Wacker Neuson SE (+ 3,90 Prozent auf 21,30 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 3,25 Prozent auf 63,60 EUR) und 1&1 (+ 2,22 Prozent auf 20,70 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen LPKF Laser Electronics (-3,29 Prozent auf 16,15 EUR), KSB SE (-3,21 Prozent auf 785,00 EUR), HelloFresh (-3,01 Prozent auf 3,54 EUR), Basler (-2,51 Prozent auf 27,20 EUR) und EVOTEC SE (-2,21 Prozent auf 3,46 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 302.915 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die Ottobock-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,705 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie weist mit 2,90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,29 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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DatumRatingAnalyst
16.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
16.07.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
14.07.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
08.05.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG