Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag freundlich
Der SDAX gönnt sich derzeit eine Verschnaufpause.
Werte in diesem Artikel
Am Mittwoch verbucht der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,15 Prozent auf 18.390,21 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 88,636 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,236 Prozent schwächer bei 18.318,46 Punkten in den Handel, nach 18.361,84 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.273,66 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.392,84 Zählern.
SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht legte der SDAX bereits um 0,924 Prozent zu. Der SDAX wies vor einem Monat, am 22.06.2026, einen Stand von 18.395,47 Punkten auf. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 22.04.2026, einen Wert von 18.041,73 Punkten auf. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 22.07.2025, mit 17.716,00 Punkten bewertet.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,96 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im SDAX
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit FRIEDRICH VORWERK (+ 7,89 Prozent auf 74,55 EUR), MBB SE (+ 4,21 Prozent auf 183,00 EUR), Wacker Neuson SE (+ 3,90 Prozent auf 21,30 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 3,25 Prozent auf 63,60 EUR) und 1&1 (+ 2,22 Prozent auf 20,70 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen LPKF Laser Electronics (-3,29 Prozent auf 16,15 EUR), KSB SE (-3,21 Prozent auf 785,00 EUR), HelloFresh (-3,01 Prozent auf 3,54 EUR), Basler (-2,51 Prozent auf 27,20 EUR) und EVOTEC SE (-2,21 Prozent auf 3,46 EUR).
Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 302.915 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die Ottobock-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,705 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus
Die Mutares-Aktie weist mit 2,90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,29 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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|Datum
|Rating
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|16.07.26
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|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG