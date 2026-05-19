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Kursentwicklung im Fokus

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX letztendlich im Plus

20.05.26 17:57 Uhr
Pluszeichen in Frankfurt: SDAX letztendlich im Plus | finanzen.net

So bewegte sich der SDAX am dritten Tag der Woche letztendlich.

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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
90,50 EUR 3,00 EUR 3,43%
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Elmos Semiconductor
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HAMBORNER REIT
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Vossloh AG
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SDAX
18.517,3 PKT 263,2 PKT 1,44%
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Zum Handelsende ging es im SDAX im XETRA-Handel um 1,32 Prozent aufwärts auf 18.495,02 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 91,305 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,200 Prozent auf 18.290,60 Punkte an der Kurstafel, nach 18.254,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.219,73 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.597,48 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 1,42 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18.078,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, wurde der SDAX auf 18.023,92 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 20.05.2025, wies der SDAX einen Wert von 16.753,14 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,56 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18.717,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Elmos Semiconductor (+ 5,26 Prozent auf 184,00 EUR), Siltronic (+ 5,26 Prozent auf 89,00 EUR), Drägerwerk (+ 5,14 Prozent auf 92,10 EUR), Vossloh (+ 4,91 Prozent auf 70,50 EUR) und pbb (+ 4,29 Prozent auf 3,50 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Springer Nature (-4,00 Prozent auf 19,68 EUR), Alzchem Group (-2,23 Prozent auf 162,10 EUR), ATOSS Software (-1,47 Prozent auf 80,30 EUR), tonies (-1,15 Prozent auf 10,36 EUR) und HAMBORNER REIT (-0,78 Prozent auf 5,07 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.352.790 Aktien gehandelt. Mit 4,060 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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