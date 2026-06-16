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SDAX im Blick

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Plus

17.06.26 09:27 Uhr
Pluszeichen in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Plus | finanzen.net

Anleger in Frankfurt schicken den SDAX heute erneut ins Plus.

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SDAX
18.462,7 PKT 39,6 PKT 0,21%
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Am Mittwoch erhöht sich der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA um 0,06 Prozent auf 18.434,40 Punkte. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 90,103 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 18.450,38 Zählern und damit 0,148 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18.423,12 Punkte).

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18.426,56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18.450,38 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0,875 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Stand von 18.365,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, wurde der SDAX mit 16.917,52 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wies der SDAX einen Stand von 16.741,01 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 6,22 Prozent. Bei 19.325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten erreicht.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit SCHOTT Pharma (+ 3,26 Prozent auf 17,74 EUR), PVA TePla (+ 2,77 Prozent auf 43,82 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 2,32 Prozent auf 50,80 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (+ 1,82 Prozent auf 3,09 EUR) und HelloFresh (+ 1,63 Prozent auf 4,17 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil EVOTEC SE (-2,51 Prozent auf 4,58 EUR), Befesa (-1,56 Prozent auf 34,60 EUR), Siltronic (-1,44 Prozent auf 92,65 EUR), Drägerwerk (-1,30 Prozent auf 83,70 EUR) und STO SE (-1,11 Prozent auf 98,40 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 80.988 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,183 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,97 erwartet. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,35 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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