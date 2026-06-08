Pluszeichen in Frankfurt: SDAX nachmittags auf grünem Terrain

SDAX-Performance im Blick

Der SDAX performt derzeit positiv.

Um 15:40 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,59 Prozent stärker bei 18.482,32 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 89,741 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,271 Prozent höher bei 18.423,35 Punkten, nach 18.373,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18.579,36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18.423,35 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0,617 Prozent. Vor einem Monat, am 19.05.2026, wies der SDAX einen Stand von 18.254,13 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, stand der SDAX noch bei 16.377,93 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 19.06.2025, einen Stand von 16.461,52 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,49 Prozent aufwärts. Bei 19.325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,59 Prozent auf 110,50 EUR), SMA Solar (+ 7,05 Prozent auf 59,20 EUR), Energiekontor (+ 4,80 Prozent auf 41,50 EUR), tonies (+ 3,84 Prozent auf 12,98 EUR) und Mutares (+ 3,71 Prozent auf 29,35 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Deutsche Euroshop (-7,50 Prozent auf 18,50 EUR), STO SE (-3,59 Prozent auf 96,80 EUR), 1&1 (-3,42 Prozent auf 21,15 EUR), TeamViewer (-2,79 Prozent auf 5,05 EUR) und pbb (-2,50 Prozent auf 3,51 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die TeamViewer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 583.210 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,989 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,98 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.net