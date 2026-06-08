Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich fester

XETRA-Handel im Fokus

So bewegte sich der SDAX am fünften Tag der Woche zum Handelsende.

Der SDAX kletterte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,89 Prozent auf 18.536,64 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 89,741 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,271 Prozent auf 18.423,35 Punkte an der Kurstafel, nach 18.373,62 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18.579,36 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18.423,35 Punkten lag.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0,325 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 19.05.2026, einen Stand von 18.254,13 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, lag der SDAX-Kurs bei 16.377,93 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 19.06.2025, einen Wert von 16.461,52 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,80 Prozent. Bei 19.325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 15.733,78 Zähler.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 8,76 Prozent auf 111,70 EUR), SMA Solar (+ 5,97 Prozent auf 58,60 EUR), PNE (+ 4,64 Prozent auf 11,28 EUR), Energiekontor (+ 4,29 Prozent auf 41,30 EUR) und Mutares (+ 3,89 Prozent auf 29,40 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Deutsche Euroshop (-5,80 Prozent auf 18,84 EUR), 1&1 (-4,34 Prozent auf 20,95 EUR), GFT SE (-2,96 Prozent auf 21,30 EUR), pbb (-2,83 Prozent auf 3,50 EUR) und STO SE (-2,69 Prozent auf 97,70 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. 1.832.901 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,989 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

2026 weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,98 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net