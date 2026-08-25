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SDAX-Kursverlauf

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich fester

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich fester

Der SDAX verzeichnete am Abend Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
31.56 EUR -0.84 EUR -2.59 %
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Dermapharm Holding SE
40.25 EUR 0.65 EUR 1.64 %
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FRIEDRICH VORWERK
69.75 EUR -0.50 EUR -0.71 %
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HAMBORNER REIT
4.34 EUR 0.01 EUR 0.23 %
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HelloFresh
2.82 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
77.10 EUR 2.80 EUR 3.77 %
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MLP SE
9.60 EUR 0.32 EUR 3.45 %
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Mutares
26.45 EUR -0.10 EUR -0.38 %
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OHB SE
193.60 EUR -1.40 EUR -0.72 %
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Ottobock
60.30 EUR -0.30 EUR -0.50 %
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Springer Nature
20.10 EUR -0.10 EUR -0.50 %
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Vossloh AG
60.45 EUR 3.00 EUR 5.22 %
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Wacker Neuson SE
22.70 EUR 0.95 EUR 4.37 %
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Indizes
SDAX
18,642.01 EUR 100.19 EUR 0.54 %
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Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0,57 Prozent fester bei 18.647,50 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 93,619 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,062 Prozent fester bei 18.553,39 Punkten in den Handel, nach 18.541,82 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 18.714,90 Punkte, das Tagestief hingegen 18.528,24 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 0,559 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Stand von 18.229,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18.844,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, wies der SDAX einen Stand von 17.057,26 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,44 Prozent. Bei 19.325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15.733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Vossloh (+ 4,94 Prozent auf 60,60 EUR), KWS SAAT SE (+ 4,31 Prozent auf 77,50 EUR), MLP SE (+ 3,58) Prozent auf 9,55 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,25 Prozent auf 71,55 EUR) und Wacker Neuson SE (+ 3,20 Prozent auf 22,60 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Dermapharm (-4,64 Prozent auf 40,05 EUR), Mutares (-3,02 Prozent auf 25,70 EUR), Ottobock (-2,32 Prozent auf 59,00 EUR), Springer Nature (-2,18 Prozent auf 19,76 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2,01 Prozent auf 31,28 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 954.482 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die OHB SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,183 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,32 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,69 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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11.08.26 OHB SE Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.17 OHB SE kaufen DZ BANK
26.02.14 OHB halten Commerzbank AG
24.02.14 OHB kaufen Bankhaus Lampe KG

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