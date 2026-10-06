Pluszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Dienstagnachmittag

XETRA-Handel im Blick

06.10.26 15:57 Uhr

Der TecDAX performt derzeit positiv.

Um 15:40 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 1,13 Prozent höher bei 4.116,54 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 565,418 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,505 Prozent auf 4.090,90 Punkte an der Kurstafel, nach 4.070,35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Dienstag bei 4.090,90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4.132,43 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, notierte der TecDAX bei 4.022,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wurde der TecDAX auf 3.912,53 Punkte taxiert. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 06.10.2025, einen Wert von 3.742,50 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 13,58 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 7,27 Prozent auf 269,90 EUR), EVOTEC SE (+ 4,52 Prozent auf 3,10 EUR), QIAGEN (+ 3,63 Prozent auf 41,65 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,22 Prozent auf 31,42 EUR) und JENOPTIK (+ 3,03 Prozent auf 43,58 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen HENSOLDT (-3,27 Prozent auf 79,88 EUR), Nordex (-2,31 Prozent auf 36,30 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,88 Prozent auf 26,06 EUR), freenet (-1,31 Prozent auf 22,62 EUR) und OHB SE (-1,28 Prozent auf 169,60 EUR) unter Druck.

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.967.100 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 213,573 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net