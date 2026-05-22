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TecDAX-Kursverlauf

Pluszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags

29.05.26 12:25 Uhr
Pluszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags | finanzen.net

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

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TecDAX
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Am Freitag springt der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,69 Prozent auf 4.153,80 Punkte an. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 554,597 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,230 Prozent auf 4.134,74 Punkte an der Kurstafel, nach 4.125,26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4.167,44 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4.132,05 Punkten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 2,33 Prozent. Vor einem Monat, am 29.04.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3.624,95 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 3.787,92 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 29.05.2025, einen Stand von 3.852,02 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 14,61 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4.167,44 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3.322,31 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Siltronic (+ 6,26 Prozent auf 101,90 EUR), Bechtle (+ 3,70 Prozent auf 32,50 EUR), Eckert Ziegler (+ 3,02 Prozent auf 16,69 EUR), Nagarro SE (+ 2,15 Prozent auf 40,88 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,05 Prozent auf 5,22 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen SMA Solar (-1,91 Prozent auf 66,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,51 Prozent auf 26,06 EUR), HENSOLDT (-1,00 Prozent auf 89,10 EUR), Nordex (-0,91 Prozent auf 41,44 EUR) und Drägerwerk (-0,54 Prozent auf 92,30 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.215.429 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 175,133 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,77 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,99 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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