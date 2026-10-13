Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Dienstagmittag

Marktbericht

13.10.26 12:26 Uhr

Der LUS-DAX verbucht am Dienstagmittag Zuwächse.

Am Dienstag tendiert der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,65 Prozent fester bei 25.417,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25.231,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25.459,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 25.570,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wurde der LUS-DAX mit 24.980,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 13.10.2025, einen Wert von 24.427,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,46 Prozent nach oben. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Symrise (+ 3,05 Prozent auf 96,10 EUR), Bayer (+ 2,17 Prozent auf 44,78 EUR), Brenntag SE (+ 2,01 Prozent auf 63,08 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,84 Prozent auf 25,44 EUR) und Zalando (+ 1,66 Prozent auf 24,54 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-1,35 Prozent auf 56,45 EUR), Siemens Energy (-0,74 Prozent auf 145,70 EUR), HOCHTIEF (-0,10 Prozent auf 394,00 EUR), Daimler Truck (-0,10 Prozent auf 40,96 EUR) und Airbus SE (-0,07 Prozent auf 188,02 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2.229.028 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 220,983 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,83 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net