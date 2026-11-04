Pluszeichen in Frankfurt: So performt der MDAX mittags

Marktbericht

04.11.26 12:25 Uhr

Der MDAX entwickelt sich am Mittag positiv.

Um 12:08 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 1,42 Prozent fester bei 31.180,52 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 344,731 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,005 Prozent auf 30.744,93 Punkte an der Kurstafel, nach 30.743,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 31.197,49 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30.699,02 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Plus von 2,27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 30.450,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wies der MDAX einen Wert von 32.559,91 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, wies der MDAX einen Stand von 29.427,53 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 0,648 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26.803,25 Zählern.

MDAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Nordex (+ 8,11 Prozent auf 42,12 EUR), Siltronic (+ 6,89 Prozent auf 63,60 EUR), Aurubis (+ 5,48 Prozent auf 142,40 EUR), Salzgitter (+ 5,24 Prozent auf 51,65 EUR) und Aroundtown SA (+ 4,50 Prozent auf 1,58 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen HENSOLDT (-2,78 Prozent auf 80,52 EUR), AUTO1 (-2,45 Prozent auf 17,51 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,35 Prozent auf 87,30 EUR), flatexDEGIRO (-2,25 Prozent auf 23,48 EUR) und AIXTRON SE (-2,10 Prozent auf 33,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 1.590.121 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 41,683 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net