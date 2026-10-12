Pluszeichen in Frankfurt: So steht der DAX nachmittags

Kursentwicklung

12.10.26 15:57 Uhr

DAX-Handel am Montag.

Am Montag verbucht der DAX um 15:40 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,71 Prozent auf 25.264,60 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,082 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,477 Prozent auf 25.206,95 Punkte an der Kurstafel, nach 25.087,27 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25.166,57 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.315,75 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25.568,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25.067,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, notierte der DAX bei 24.241,46 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,96 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26.618,74 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell SAP SE (+ 2,79 Prozent auf 196,80 EUR), Rheinmetall (+ 2,28 Prozent auf 960,50 EUR), Zalando (+ 1,64 Prozent auf 24,19 EUR), Hannover Rück (+ 1,60 Prozent auf 267,40 EUR) und Commerzbank (+ 1,58 Prozent auf 38,50 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-2,79 Prozent auf 57,22 EUR), BASF (-1,03 Prozent auf 51,15 EUR), Continental (-0,84 Prozent auf 68,56 EUR), Daimler Truck (-0,80 Prozent auf 41,02 EUR) und Brenntag SE (-0,74 Prozent auf 61,66 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 3.755.239 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 220,983 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,73 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net