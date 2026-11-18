XETRA-Handel im Fokus

Heute wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,63 Prozent fester bei 4.015,13 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 583,181 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,057 Prozent stärker bei 3.992,33 Punkten, nach 3.990,04 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3.992,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4.028,42 Punkten erreichte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 1,62 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4.015,21 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 18.08.2026, den Wert von 4.051,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3.416,46 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,78 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 7,80 Prozent auf 56,65 EUR), Drägerwerk (+ 6,27 Prozent auf 118,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,28 Prozent auf 49,22 EUR), AIXTRON SE (+ 3,64 Prozent auf 32,46 EUR) und Infineon (+ 3,15 Prozent auf 50,22 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Nemetschek SE (-2,79 Prozent auf 59,25 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,50 Prozent auf 33,54 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,15 Prozent auf 22,74 EUR), SMA Solar (-1,54 Prozent auf 46,10 EUR) und Nordex (-1,53 Prozent auf 38,58 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.041.217 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 240,927 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net