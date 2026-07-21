Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zu

TecDAX-Entwicklung

22.07.26 12:25 Uhr

TecDAX-Handel am Mittag.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,28 Prozent stärker bei 3.787,83 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 507,342 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,474 Prozent auf 3.759,28 Punkte an der Kurstafel, nach 3.777,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3.790,20 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.744,29 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der TecDAX bereits um 0,473 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3.970,95 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, bei 3.670,77 Punkten. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 22.07.2025, bei 3.869,57 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,51 Prozent zu. Bei 4.284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3.322,31 Punkten.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 3,15 Prozent auf 78,58 EUR), Sartorius vz (+ 2,95 Prozent auf 223,60 EUR), IONOS (+ 2,24 Prozent auf 31,06 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,70 Prozent auf 33,50 EUR) und United Internet (+ 1,17 Prozent auf 24,18 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen EVOTEC SE (-2,21 Prozent auf 3,46 EUR), Nordex (-2,07 Prozent auf 40,68 EUR), AIXTRON SE (-1,44 Prozent auf 41,83 EUR), TeamViewer (-1,37 Prozent auf 5,74 EUR) und JENOPTIK (-1,30 Prozent auf 39,54 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 986.103 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 161,426 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,38 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net