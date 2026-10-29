Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Plus

TecDAX-Kursentwicklung

29.10.26 15:57 Uhr

TecDAX-Handel am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag erhöht sich der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,74 Prozent auf 4.146,04 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 580,259 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,159 Prozent stärker bei 4.122,16 Punkten, nach 4.115,60 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 4.108,96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4.158,74 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 3,08 Prozent aufwärts. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 29.09.2026, einen Stand von 4.003,10 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, stand der TecDAX bei 3.845,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.672,18 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 14,40 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4.284,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 8,39 Prozent auf 34,11 EUR), Siltronic (+ 4,45 Prozent auf 63,35 EUR), PVA TePla (+ 4,32 Prozent auf 32,34 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,50 Prozent auf 54,75 EUR) und HENSOLDT (+ 2,95 Prozent auf 88,58 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen OHB SE (-6,54 Prozent auf 243,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,92 Prozent auf 28,58 EUR), TeamViewer (-1,80 Prozent auf 7,38 EUR), EVOTEC SE (-1,55 Prozent auf 2,92 EUR) und Ottobock (-0,92 Prozent auf 48,55 EUR) unter Druck.

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4.400.038 Aktien gehandelt. Mit 238,444 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,94 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net