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TecDAX-Performance

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen

Der TecDAX verbuchte am Abend Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
30.22 EUR -0.16 EUR -0.53 %
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Deutsche Telekom AG
26.48 EUR -0.40 EUR -1.49 %
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Elmos Semiconductor
160.40 EUR 2.20 EUR 1.39 %
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freenet AG
22.60 EUR -0.48 EUR -2.08 %
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HENSOLDT
78.96 EUR -5.42 EUR -6.42 %
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JENOPTIK AG
42.38 EUR -0.22 EUR -0.52 %
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Nordex AG
36.24 EUR -1.08 EUR -2.89 %
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OHB SE
166.60 EUR -5.40 EUR -3.14 %
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SAP SE
187.10 EUR 1.98 EUR 1.07 %
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Sartorius AG St.
214.00 EUR 13.00 EUR 6.47 %
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TeamViewer
6.78 EUR 0.10 EUR 1.50 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
26.42 EUR 0.06 EUR 0.23 %
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Indizes
TecDAX
4,099.22 EUR 28.87 EUR 0.71 %
News | Analysen

Am Dienstag tendierte der TecDAX via XETRA zum Handelsende 0,86 Prozent stärker bei 4.105,32 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 565,418 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,505 Prozent auf 4.090,90 Punkte an der Kurstafel, nach 4.070,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 4.132,43 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4.086,76 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 4.022,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.912,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, lag der TecDAX bei 3.742,50 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 13,27 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell JENOPTIK (+ 3,92 Prozent auf 43,96 EUR), Sartorius vz (+ 3,22 Prozent auf 259,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,37 Prozent auf 31,16 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,15 Prozent auf 161,40 EUR) und TeamViewer (+ 2,03 Prozent auf 6,78 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen HENSOLDT (-4,46 Prozent auf 78,90 EUR), Nordex (-2,31 Prozent auf 36,30 EUR), OHB SE (-2,21 Prozent auf 168,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,11 Prozent auf 26,00 EUR) und freenet (-2,01 Prozent auf 22,46 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4.499.712 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 213,573 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
06.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research
03.09.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital

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