Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen

TecDAX-Entwicklung

17.09.26 09:27 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Am Donnerstag geht es im TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,56 Prozent auf 4.006,81 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 562,725 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,278 Prozent auf 3.995,60 Punkte an der Kurstafel, nach 3.984,52 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4.008,93 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 3.995,60 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,603 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4.093,24 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, bei 3.948,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, wurde der TecDAX mit 3.574,07 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10,55 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 3,10 Prozent auf 61,45 EUR), HENSOLDT (+ 1,77 Prozent auf 79,16 EUR), Sartorius vz (+ 1,36 Prozent auf 245,70 EUR), Drägerwerk (+ 1,23 Prozent auf 115,00 EUR) und QIAGEN (+ 1,22 Prozent auf 37,65 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Infineon (-0,49 Prozent auf 54,73 EUR), PVA TePla (-0,48 Prozent auf 29,32 EUR), Ottobock (-0,18 Prozent auf 54,70 EUR), AIXTRON SE (-0,12 Prozent auf 34,10 EUR) und Kontron (-0,10 Prozent auf 20,40 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 259.583 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 215,928 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Mit 8,16 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net