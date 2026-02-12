Pluszeichen in Frankfurt: Zum Start Gewinne im DAX

DAX-Kursentwicklung

Das macht der DAX morgens.

Um 09:11 Uhr springt der DAX im XETRA-Handel um 0,06 Prozent auf 24.868,81 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,133 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,122 Prozent auf 24.822,30 Punkte an der Kurstafel, nach 24.852,69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Freitag bei 24.815,81 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24.898,20 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 0,033 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 13.01.2026, den Stand von 25.420,66 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 13.11.2025, einen Stand von 24.041,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, wies der DAX einen Stand von 22.612,02 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 1,34 Prozent. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.507,79 Punkten. Bei 24.266,33 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 1,99 Prozent auf 384,60 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,63 Prozent auf 193,00 EUR), Scout24 (+ 1,55 Prozent auf 68,60 EUR), Zalando (+ 1,31 Prozent auf 20,95 EUR) und Airbus SE (+ 1,15 Prozent auf 192,56 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Siemens (-3,19 Prozent auf 248,80 EUR), Brenntag SE (-1,60 Prozent auf 57,90 EUR), RWE (-1,50 Prozent auf 51,32 EUR), Symrise (-1,08 Prozent auf 75,30 EUR) und Henkel vz (-1,06 Prozent auf 82,10 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 701.292 Aktien gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 199,943 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,13 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

